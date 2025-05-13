Місцями короткочасні дощі та можливі грози: прогноз погоди в Україні на 14 травня

Протягом тижня в Україні прогнозується прохолодна і нестійка погода. На більшій частині території країни очікуються дощі різної інтенсивності, місцями з грозами та поривчастим вітром. Така метеорологічна ситуація пов’язана з активною циклонічною діяльністю та надходженням холодного повітря з північної Європи.

У середу, 14 травня, вночі переважатиме суха погода, а вдень місцями можливі короткочасні дощі з грозами, здебільшого на півночі та заході. Південний схід і Крим залишаться без опадів. Нічна температура коливатиметься в межах +2…+7 °С, на заході та півночі не виключені заморозки до -3 °С. Вдень буде дещо тепліше — до +19 °С. Про це повідомляє Meteoprog.

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Загалом тиждень буде прохолодним, з частими дощами та грозами, особливо в першій половині. Температурні коливання та можливі заморозки в окремих регіонах свідчать про нестабільний весняний характер погоди.

Раніше ми розповідали, що новий тиждень принесе в Україну похолодання та опади.

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