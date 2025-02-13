Повернення України до кордонів 2014 року є малоймовірним - Трамп

Експрезидент США Дональд Трамп заявив, що повернення України до кордонів 2014 року малоймовірне.Трамп натякнув, що Україна може бути змушена поступитися частиною територій, щоб припинити війну.

Про це повідомляє The Washington Post. За інформацією видання, Він зазначив, що не вважає реальним повернення всіх окупованих Росією територій.

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"Мені так здається… Я не висловлюю свою думку, але багато читав про це, і багато людей вважають, що це малоймовірно".

"Думаю, частина цих територій повернеться. Так, дещо повернеться".

Новий міністр оборони США Піт Гегсет раніше заявив, що відновлення кордонів України станом на 2014 рік не є реалістичною метою. Він також зазначив, що членство України в НАТО не розглядається як можливий варіант мирного врегулювання.

Крім того, Трамп повідомив про намір зустрітися з Володимиром Путіним у Саудівській Аравії.

Нагадаємо, Трамп висунув Путіну Ультиматум.

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