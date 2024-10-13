ВПО мають право на пільги на оплату комуналки: як оформити

Переселенці, як і інші громадяни України, мають право на отримання субсидій під час опалювального сезону. Важливо зазначити, що для оформлення допомоги на оплату комунальних послуг не обов'язково мати договір оренди житла. Цю інформацію надала пресслужба Мінсоцполітики.

Родини, чиї витрати на комунальні послуги перевищують встановлений для них обов'язковий внесок, можуть претендувати на субсидію. Якщо загальна сума за ЖКП більша за обов'язковий платіж, внутрішньо переміщені особи (ВПО) мають право на таку допомогу. Про це пише expert.in.ua.

Розмір субсидії обчислюється окремо для кожної сім'ї та залежить від їхнього фінансового стану. Мінсоцполітики підкреслює, що при розрахунку загального доходу не враховується фінансова підтримка на проживання, яка надається ВПО.

Щоб оформити субсидію, можна звернутися до:

сервісного центру ПФУ;

центру надання адмінпослуг;

уповноваженого представника виконавчого органу місцевої ради територіальної громади.

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Заяву на оформлення субсидії також можна подати онлайн через:

портал "Дія";

портал електронних сервісів ПФУ;

мобільний додаток Пенсійного фонду України.

Для отримання субсидії потрібно надати заяву про її призначення та декларацію про доходи й витрати, де вказуються дані про членів домогосподарства, які проживають разом.

Додатково необхідні паспорт, ідентифікаційний код та документ, що підтверджує статус ВПО. Варто зауважити, що для переселенців субсидія надається за місцем фактичного проживання, і наявність договору оренди житла не є обов'язковою умовою.

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