Лікарі назвали сім речей, які категорично не можна робити під час вагітності

Вагітність – особливий період в житті жінки, коли вона має особливо уважно ставитись до свого здоров‘я, а деякі речі взагалі заборонено робити. Зверніть увагу на особливо небезпечні для вагітних дії.

Про це пише Час Дій.

1. Вживання алкоголю та куріння може призвести до розвитку у немовляти синдрому "алкогольного плоду". Токсичні речовини можуть збільшити ризик неврологічних і фізичних проблем.

2. Незахищені статеві стосунки, без використання презервативів та протизаплідних засобів, можуть призвести до зараження майбутньої матері венеричними хворобами, що може негативно вплинути на розвиток плода.

3. Нездорове харчування, що включає чіпси та газовану воду, може призвести до серйозних проблем та навіть викидня. Важливо дотримуватися здорового харчування під час вагітності.

4. Самолікування є ризикованим, оскільки деякі ліки можуть бути агресивними до плоду. Завжди консультуйтеся з лікарем, перш ніж приймати будь-які ліки.

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5. Стрес і депресія можуть негативно вплинути на здоров'я новонародженого, тому важливо уникати надмірного нервового напруження під час вагітності.

6. Фізичні навантаження повинні бути узгоджені з тренером і лікарем, оскільки неконтрольована активність може бути шкідливою.

7. Відвідування саун і лазень під час вагітності слід обмежити, оскільки перегрівання може завдати шкоди плоду.

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