Вагітність за планом: як розрахувати ці дні?

Коли найлегше завагітніти?

На місяць є лише кілька днів, коли жінка найбільш фертильна. Як з математичною точністю визначити вікно фертильності?

Головне в жінці – загадковість: що таке фертильність?

Якщо уроки анатомії не пройшли для вас марно, то, напевно, ви пам'ятаєте, що фертильність – це здатність людини зачати дитину. Вона можлива лише тоді, коли здорова сперма запліднює життєздатну яйцеклітину, а запліднена яйцеклітина успішно імплантується у слизову оболонку матки. Якщо один із цих факторів порушений, це може призвести до труднощів із зачаттям, а іноді й до безпліддя.

“Якщо жінка у віці до 35 років не може завагітніти після 12 місяців спроб зачаття, то ми діагностуємо безпліддя. Це також стосується жінок старше 35 років, які не вагітніють протягом шести місяців", – пояснює доктор медичних наук, акушер-гінеколог та спеціаліст з репродуктивної ендокринології Паскуале Патріціо.

Лікар зазначає: коли ми говоримо про вагітність, важливо розуміти, як відбувається овуляція, адже саме в цей період циклу яйцеклітини виходять із яєчника. Менструальний цикл поділяється на фолікулярну та лютеїнову фази. Розвиток незрілих фолікулів яєчників відбувається у фолікулярній фазі. Овуляція відбувається наприкінці цієї фази.

Після овуляції настає лютеїнова фаза, коли яйцеклітина починає свій шлях фаллопієвою трубою в матку. Якщо сперматозоїд за цей період потрапляє в маткову трубу та успішно зливається з яйцеклітиною – відбувається запліднення.

“Зазвичай овуляція відбувається приблизно за 12-14 днів до початку менструації. Однак тривалість менструального циклу може змінюватись час від часу, що ускладнює визначення дня овуляції", – каже доцент кафедри клінічного акушерства та гінекології Єльської медичної школи Баррі Уітт.

Регулярна овуляція – це показник гарного стану здоров'я жінок репродуктивного віку. Дослідження показують, що найпоширенішою причиною безпліддя у жінок це овуляторна дисфункція.

Секрети фертильності: як визначити період овуляції?

Жінка найбільш фертильна у певні дні менструального циклу. Умовно кажучи, фертильне вікно – це шестиденний період, що закінчується у день овуляції. Є кілька добрих способів точно визначити період овуляції.

Метод базальної температури тіла

Оскільки відразу після овуляції виробляється гормон прогестерон, який готує організм до вагітності, він посилає в мозок сигнал підвищити температуру тіла на 0,5-1 градус після овуляції. Якщо у вас підвищена температура тривалий час, це може означати, що ви вагітні.

Зміна температури - не надійний індикатор, тому вам потрібно відстежувати її протягом декількох місяців, щоб визначити характер овуляції. Лікарі рекомендують вимірювати її щодня в один і той самий час. Врахуйте, що це не надійний спосіб, оскільки підвищення температури може бути пов'язане зі стресами, алкоголем, вірусними захворюваннями.

Метод цервікального слизу

Перед овуляцією кількість цервікального слизу збільшується, вона стає більш рідкою та слизькою.

"Вона стає прозорою та слизькою, як яєчний білок, за кілька днів до овуляції, при цьому найбільша ймовірність настання вагітності спостерігається тоді, коли статевий акт відбувається при піку виділення слизу", – каже доктор Уітт.

Відстеження змін у цервікальному слизу може допомогти визначити, коли ви найбільш фертильні. Ось кілька способів перевірити цервікальний слиз:

Введіть чисті пальці у піхву, потім визначте колір та консистенцію слизу, розтираючи її між великим та вказівним пальцями.

Використовуючи туалетний папір, протріть отвір піхви й зверніть увагу на слиз на туалетному папері.

Огляньте виділення на спідній білизні на предмет кольору, текстури та об'єму слизу.

За кілька днів до овуляції ви помітите каламутні, липкі виділення. Слиз стає прозорішим у міру наближення фертильного періоду.

Технології на допомогу: пристрої виявлення овуляції

Для більш точного визначення овуляції можна використовувати спеціальні набори, які вимірюють кількість лютеїнізуючого гормону сечі. Протягом усього циклу цей гормон існує у низьких концентраціях, а в середині циклу відбувається його сплеск.

“Лютеїнізуючий гормон викликає остаточне дозрівання яйцеклітини та овуляцію. Рівень цього гормону різко зростає приблизно за 24-36 годин до овуляції", – зазначає лікар Патріціо.

Як довго триває овуляція?

Овуляція в середньому триває від 12 до 24 години. Саме в цей період яйцеклітина може бути заплідненою або не заплідненою життєздатною спермою. Деякі жінки мають певні симптоми під час овуляції:

зміни цервікального слизу;

невелике підвищення базальної температури;

болючість молочних залоз;

здуття живота.

Рестарт по-старому: календарний метод

Хоч календарний метод і перекочував до нас крізь віки, він актуальний завжди. І, на думку лікарів, він досить ефективний, якщо ви добре вивчили свій менструальний цикл. Для початку відзначте перший день менструації у своєму календарі. Потім підрахуйте кількість днів до наступної менструації – це тривалість вашого менструального циклу. Вона приблизно складає близько 28 днів.

Отже, ви визначили середню тривалість свого циклу протягом кількох місяців:

далі відніміть 18 днів із найкоротшого зареєстрованого циклу - це дасть розрахунковий перший фертильний день.

а якщо ви віднімете 11 днів із найдовшого зареєстрованого циклу, – ви отримаєте дату останнього фертильного дня.

Якщо ви хочете завагітніти, найкращі дні для сексу – це період фертильності. У цей період сперма залишається життєздатною у жіночих репродуктивних шляхах протягом 4-5 днів. Примітно, що яйцеклітина є найбільш життєздатною близько 24 годин.

"Найбільша ймовірність зачаття виникає при статевому акті за 1-2 дні до фактичної овуляції", – впевнений доктор Уітт.

Не готові стати мамою: що робити?

Якщо ви поки що не маєте наміру стати мамою, найкращим способом запобігти вагітності є контрацепція, оскільки календарний метод та метод вимірювання базальної температури можуть підвести. Звичайно, якщо за вашим менструальним циклом можна звіряти годинник, то вони також досить ефективні.

Якщо ви хочете запобігти вагітності, використовуйте контрацепцію, яка підходить саме вам:

презервативи (на 98% ефективні за правильного використання);

протизаплідні препарати;

пластир, кільце, діафрагма;

ін'єкції, імплантат та ВМС (внутрішньоматкова спіраль).

Тривожні дзвінки: коли звернутися до лікаря?

Якщо ви безуспішно намагаєтеся завагітніти протягом 6 місяців до 35 років, Американське товариство репродуктивної медицини ASRM рекомендує звертатися до лікаря. Жінкам віком понад 40 років фахівці радять робити це раніше.

Якщо у вас до цього були діагностовані гінекологічні захворювання, експерти рекомендують якомога раніше звернутися до лікаря. Саме ці стани часто пов'язані з безпліддям:

олігоменорея (рідкісні менструації) чи аменорея (коли менструації припиняються);

захворювання матки та труб;

ендометріоз III або IV стадії;

синдром полікістозних яєчників.

Природа наділила людину безліччю механізмів, які дозволяють контролювати один із найважливіших етапів – вагітність. Головне у цьому ваш усвідомлений вибір. Якщо ви стурбовані своєю фертильністю, зверніться до лікаря і знайте, що ви не сам на сам із проблемою.