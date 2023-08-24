Шкідники моментально загинуть: Топ-3 універсальні знищувачі слимаків

Як позбутися слимаків на капусті в домашніх умовах - як боротись зі слимаками вдома

Городники скаржаться на досить серйозну проблему – слимаків, які шкодять урожаю. Часто їх можна зустріти на капусті або зелені, тому важливо діяти прямо зараз.

Не обов'язково використовувати хімікати, аби вберегти урожай. Вам підійдуть натуральні інгредієнти, які були популярні серед наших бабусь або дідів.

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Приготуйте універсальні знищувачі з продуктів, що є практично в кожному домі.

1. Оцет. Щоб приготувати суперзасіб від слимаків, візьміть 10 літрів води та додайте туди одну склянку 9% оцту. Цим розчином треба щедро та рясно полити капусту, а також землю навколо неї. Оцет з водою у цій концентрації не буде шкідливим для рослин, а для слимаків буде фатальним.

2. Сіль. Посипте слимаків сіллю, яка витягне з них воду. Проте такі дії потрібно проводити при появі нових.

3. Нашатирний спирт, мило, оцет і попіл – ще один ефективний засіб боротьби зі слимаками. На 3 літри води потрібно 3 г нашатирного спирту, 60 мл 9% оцту, 3 столові ложки попелу, 5 столових ложок будь-якого рідкого мила.Всі компоненти треба змішати і обробити урожай, який полюбляють слимаки.

Поливати рослини від слимаків треба тоді, коли денна спека трохи впаде.

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