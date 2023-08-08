Всього кілька інгредієнтів: простий рецепт, як замаринувати імбир на зиму

Імбир – це багатофункціональна пряність, яка використовується в кулінарії та народній медицині. Він має гострий, пряний смак і може додаватися до різних страв, таких як супи, страви з рису, маринади та соуси.

Імбир також використовується в приготуванні десертів, таких як імбирне печиво та імбирне варення. Крім смаку, імбир також має багато переваг для здоров’я.

Читайте також: Огірочки наче з бочки: ділимося "бабусиним рецептом"

Зокрема, корінь імбиру має протизапальні та антибактеріальні властивості. Він також може допомогти при проблемах з травленням, а ще – допомогти зменшити біль у суглобах та м’язах.

Якщо ви хочете замаринувати імбир на зиму, є кілька простих способів зробити це. Один з них – це замаринувати імбир в оцті.

Для цього вам знадобляться наступні інгредієнти:

250 г кореня імбиру;

200 мл яблучного оцту;

1,5 ч. л. цукру;

1 ст. л. солі;

20 мл бурякового соку;

4 ст. л. води;

1 ст. л. білого вина (бажано сухого).

Як готувати:

Очистьте імбир від шкірки й наріжте його тонкими слайсами. Змішайте в каструлі оцет, цукор, воду, сіль та вино й поставте на плиту, аби суміш закипіла. Додайте імбир і ще раз закип'ятіть. Потім зменште вогонь та проваріть імбир у маринаді 10-15 хв. Перекладіть імбир у банку і зберігайте в холодильнику.

Маринований імбир можна використовувати як приправу до різних страв.

Пропонуємо дізнатися, як закрити огірки на зиму з виноградом замість оцту.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!