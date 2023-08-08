Всього кілька інгредієнтів: простий рецепт, як замаринувати імбир на зиму
Імбир – це багатофункціональна пряність, яка використовується в кулінарії та народній медицині. Він має гострий, пряний смак і може додаватися до різних страв, таких як супи, страви з рису, маринади та соуси.
Імбир також використовується в приготуванні десертів, таких як імбирне печиво та імбирне варення. Крім смаку, імбир також має багато переваг для здоров’я.
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Зокрема, корінь імбиру має протизапальні та антибактеріальні властивості. Він також може допомогти при проблемах з травленням, а ще – допомогти зменшити біль у суглобах та м’язах.
Якщо ви хочете замаринувати імбир на зиму, є кілька простих способів зробити це. Один з них – це замаринувати імбир в оцті.
Для цього вам знадобляться наступні інгредієнти:
- 250 г кореня імбиру;
- 200 мл яблучного оцту;
- 1,5 ч. л. цукру;
- 1 ст. л. солі;
- 20 мл бурякового соку;
- 4 ст. л. води;
- 1 ст. л. білого вина (бажано сухого).
Як готувати:
- Очистьте імбир від шкірки й наріжте його тонкими слайсами.
- Змішайте в каструлі оцет, цукор, воду, сіль та вино й поставте на плиту, аби суміш закипіла.
- Додайте імбир і ще раз закип'ятіть.
- Потім зменште вогонь та проваріть імбир у маринаді 10-15 хв.
- Перекладіть імбир у банку і зберігайте в холодильнику.
Маринований імбир можна використовувати як приправу до різних страв.
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