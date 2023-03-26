Всього один інгредієнт: як приготувати повітряний десерт за лічені хвилини (відео)

Мережею шириться вже вірусне відео, як за допомогою лише одного пакетика желе можна приготувати неймовірний десерт. Його повітряна структура приголомшує. А за структурою ця страва схожа на маршмелоу, щоправда, вона більш м'яка та пориста.

Пропонуємо дізнатися хитрощі приготування солодощів та те, як можна "покращити" рецепт, зробивши десерт різноколірним. А також – як самому зробити желе для цього рецепту, аби не купувати його у магазині.

Спосіб перший – повітряний десерт

Візьміть пакетик желе (90 грамів) та 200 мл гарячої води. Змішайте, аби порошок розчинився та збийте міксером на високих обертах у густу піну й поступово додайте 50 мл теплої води. Збивайте міксером ще десь хвилин 10-15, зважаючи на потужність вашого приладу.

Візьміть форму для випічки, або скляну гусятницю та покрийте її харчовою плівкою й вилийте пінну суміш усередину. Розрівняйте й поставте у холодильник на деякий час, аби ваш десерт захолов та структурувався.

Коли желе захолоне, витягніть з холодильника та виверніть його з форми на широку тарілку.

Спосіб другий – домашнє маршмелоу

Берете 15 грамів желатину та 80 мл холодної води й залишаєте суміш набухати.

Змішайте 200 грамів цукру та 80 мл води чи компоту та поставте на плиту грітися, не доводячи до кипіння, щоб цукор розмішався. У процесі можна додати харчовий барвник.

У каструлі чи глибокій мисці змішайте рідини та інтенсивно почніть працювати міксером. Потім суміш треба вилити у застелену харчовою плівкою глибоку місткість.

Потім залиште на 5-6 хв посуд з десертом холонути й зачекайте, поки маса стабілізується. Вже потім відправте у холодильник на 5-6 годин. Витягніть десерт з посуду, змішайте цукрову пудру з крохмалем й присипте заготовку з обох сторін (так шматочки десерту не будуть липнути один до одного). Розріжте готову "скибку" маршмелоу на довільні шматочки й викладіть у миску.

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Третій спосіб – різноколірний повітряний десерт

Візьміть кілька пакетиків желе, аби вони були різних смаків й кольорів. На кожен пакетик треба підготувати 100 мл гарячої води. З'єднайте порошок з першого пакетика з гарячою водою та міксером 5-6 хвилин збийте суміш спочатку на низьких обертах, а потім виставте максимальний режим та збивайте ще. Вилийте з миски суміш у застелений харчовою плівкою прямокутний чи круглий глибокий посуд. Поставте у холодильник.

Те ж саме проробіть з другим пакетиком желе та вилийте суміш на перший шар вже захололого десерту. Після виливання кожного шару збитого желе посуд з десертом треба ставити у холодильник.

Раніше ми писали про те, як приготувати смачну піцу на сковороді за 10 хвилин.

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