Всього три інгредієнти: бюджетна та корисна страва для тих, хто тримає піст
Якщо ви постуєте та хочете урізноманітнити своє меню, чудовим виходом буде приготувати салат, в якому всього три інгредієнти, але вони корисні та доповнюють смак одне одного. Це салат з картоплі, моркви та зеленого горошку.
Ця страва не лише бюджетна, а й просто у приготуванні. Рецептом поділилися фуд-експерти з сайту "Є".
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Для приготування салату підготуйте:
- Картопля – 500 г
- Морква по-корейськи – 250
- Банка консервованого зеленого горошку.
- Заправити салат можна олією, а присмачити – сіллю, перцем та зеленню.
Як приготувати:
- Картоплю відварити в "кожушках", охолодити, почистити й нарізати дрібними кубиками.
- З горошку зцідити маринад й додати до картоплі.
- Додати до картоплі з горошком моркву по-корейськи.
- Заправити салат заправкою і ретельно все перемішати.
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