Всего три ингредиента: бюджетное и полезное блюдо для тех, кто держит пост

Если вы поститесь и хотите разнообразить свое меню, отличным выходом будет приготовить салат, в котором всего три ингредиента, но они полезны и дополняют вкус друг друга. Это салат из картофеля, моркови и зеленого горошка.

Это блюдо не только бюджетное, но и просто в приготовлении. Рецептом поделились фуд-эксперты с сайта "Е".

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Для приготовления салата подготовьте:

Картофель – 500 г

Морковь по-корейски – 250

Банк консервированного зеленого горошка.

Заправить салат можно маслом, а сдобрить – солью, перцем и зеленью.

Как приготовить:

Картофель отварить в полушубках, охладить, почистить и нарезать мелкими кубиками. С горошка сцедить маринад и добавить в картофель. Добавить в картофель с горошком морковь по-корейски. Заправить салат заправкой и кропотливо все перемешать.

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