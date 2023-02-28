Всего три ингредиента: бюджетное и полезное блюдо для тех, кто держит пост
Если вы поститесь и хотите разнообразить свое меню, отличным выходом будет приготовить салат, в котором всего три ингредиента, но они полезны и дополняют вкус друг друга. Это салат из картофеля, моркови и зеленого горошка.
Это блюдо не только бюджетное, но и просто в приготовлении. Рецептом поделились фуд-эксперты с сайта "Е".
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Для приготовления салата подготовьте:
- Картофель – 500 г
- Морковь по-корейски – 250
- Банк консервированного зеленого горошка.
- Заправить салат можно маслом, а сдобрить – солью, перцем и зеленью.
Как приготовить:
- Картофель отварить в полушубках, охладить, почистить и нарезать мелкими кубиками.
- С горошка сцедить маринад и добавить в картофель.
- Добавить в картофель с горошком морковь по-корейски.
- Заправить салат заправкой и кропотливо все перемешать.
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