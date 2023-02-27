Как правильно соблюдать пост и кому нельзя: советы Минздрава
В Украине 27 февраля начался Великий пост, который продлится до 15 апреля. В этот период верующие отказываются от пищи, имеющей животное происхождение. Также под запретом употребления рыбы.
Специалисты Министерства здравоохранения поделились информацией, полезно ли соблюдать пост и как это делать правильно.
Отмечается, что преимуществом поста считается отказ от переработанного мяса – колбас, сарделек, сосисок и разных копченостей. В Минздраве говорят: "Именно процессуемое мясо с дымком, сальцем, солью, бензпиренами увеличивает риск некоторых видов рака, а также гипертензии и нарушения обмена жиров".
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Положительным моментом поста считается большее потребление овощей, бобовых культур и круп. "Включить в ежедневное меню много разнообразной растительной пищи – значит получить витамины, микроэлементы, клетчатку, и, как следствие, иметь здоровые кишечник, сосуды, мозг, кожу и укреплённый иммунитет. Доказана польза веганства и вегетарианства – прежде всего в разнообразном растительном рационе", – добавили в ведомстве.
Большой пост предусматривает почти полный отказ от масла, масел и жиров в составе животных продуктов, как лецитин яиц или рыбий жир. В Минздраве отмечают, что низкожировые диеты могут быть полезны для людей с ожирением и нарушениями жирового обмена. Но их следует соблюдать месяцами и годами, а не только во время поста. "То есть отказ от жиров в течение поста здоровья принципиально не улучшит", – говорят специалисты.
Врачи назвали категории людей, которым не следует держать пост:
- Беременные женщины и кормящие детей грудью.
- Также женщины, планирующие беременность.
- Дети, особенно подростки.
- Люди, занимающиеся тяжелым физическим трудом.
- Имеющие хронические заболевания.
- Путешественники и спортсмены.
- Пожилые люди.
В Минздраве дали советы тем, кто будет держать пост:
Употребляйте орехи, лен, тыквенные и подсолнечные семена. Они богаты витамином Е и полиненасыщенными жирными кислотами.
Не злоупотребляйте углеводами, старайтесь сочетать овощи с имеющимися орехами.
Не прибегайте к долгим неделям жарки постной пищи на подсолнечном масле.
"Песни" маргарины, содержащиеся в печенье или других продуктах, лучше не употреблять, так как они являются источниками трансжиров.
Регулярно ешьте соевые продукты, тыквенные и подсолнечные семена, кукурузу и шпинат – это будет хорошая альтернатива при отказе от яиц.
Альтернативой кисломолочных продуктов может быть огромная миска квашеной капусты – здесь много кальция и пробиотических лактобактерий.
Внимание! Информация в этой статье предназначена только для образовательных и информационных целей и не предназначена как медицинский совет или совет по здоровью. Всегда консультируйтесь с врачом или другим квалифицированным специалистом по вопросам, связанным с состоянием здоровья.
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