Всіх роботодавців зобов'язали подати списки військовозобов'язаних до 1 грудня: що відбувається

Щорічно до 1 грудня всі роботодавці в Україні, згідно з правилами військового обліку, зобов'язані подавати списки призовників, військовозобов'язаних та резервістів до Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Про це наголосила адвокатка Марина Бекало в коментарі для сайту ТСН. У цей перелік, окрім роботодавців, включаються виконавчі органи сільських, селищних та міських рад, які ведуть облік призовників, військовозобов'язаних та резервістів на своїй території.

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Також списки повинні подавати державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, які ведуть облік своїх працівників. Якщо це заклад освіти, вони зобов'язані надавати інформацію про своїх здобувачів освіти.

Мета цього процесу – звірка даних списків персонального військового обліку з обліковими документами відповідних Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, де зазначені особи перебувають на військовому обліку. Важливо, щоб цей процес був завершений до встановленого терміну для забезпечення точності та актуальності даних.

Нагадаємо, раніше в Україні затвердили новий перелік захворювань та станів, згідно з яким оцінюється придатність до військової служби. Також за цим переліком впорядковано проходження служби обмежено придатними.

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