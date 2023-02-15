ЗСУ на Донбасі знищили російську БМП під час штурму окупантів (відео)

Українські військові відбили штурм окупантів у Донецькій області. Під час наступу ворога, нашим бійцям вдалося знищити російську БМП.

Обороною українських позицій займалися бійці 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського. Про це повідомили на каналі Військово-морських сил Збройних сил України у Telegram.

"Днями, екіпажі БПЛА 36 окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського спалили ворожу БМП, під час штурму позицій наших захисників на Донеччині", – йдеться у повідомленні.

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На відео можна побачити, як українські військові за допомогою дронів скидають гранати на ворожу БМП. Внаслідок вибухів техніка окупантів спалахує.

"Палаюча російська військова техніка вже стала наступною річчю, на яку українці можуть дивитись вічно", – додали у ВМС ЗСУ,

Точний час, місце та втрати особового складу російських військових не повідомляються.

Нагадаємо, раніше оператори дронів поблизу Вугледара зняли на відео знищення кількох одиниць ворожої техніки. У кадр потрапив й російський солдат, що намагався втекти якомога далі від підбитого танка.

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