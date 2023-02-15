ВСУ на Донбассе уничтожили российскую БМП во время штурма оккупантов (видео)

Украинские военные отразили штурм оккупантов в Донецкой области. Во время наступления врага, нашим бойцам удалось уничтожить российскую БМП.

Обороной украинских позиций занимались бойцы 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского. Об этом сообщили на канале Военно-морских сил Вооруженных сил Украины в Telegram.

"На днях, экипажи БПЛА 36 отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского сожгли вражескую БМП, во время штурма позиций наших защитников в Донецкой области", – говорится в сообщении.

Видео дня

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На видео можно увидеть, как украинские военные с помощью дронов сбрасывают гранаты на вражескую БМП. В результате взрывов техника оккупантов вспыхивает.

"Горящая российская военная техника уже стала следующей вещью, на которую украинцы могут смотреть вечно", – добавили в ВМС ВСУ,

Точное время, место и утраты личного состава русских военных не сообщаются.

Напомним, ранее операторы дронов вблизи Угледара сняли на видео уничтожение нескольких единиц вражеской техники. В кадр попал и российский солдат, пытавшийся убежать подальше от подбитого танка.

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