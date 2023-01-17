ЗСУ показали як працюють по окупантах із ОТРК "Грім-1" (відео)

У мережі з'явилось відео, на якому показано як наші бійці відпрацювали по ворожих цілях з українського оперативно-тактичного ракетного комплексу "Грім-1".

Відповідний відеоролик опублікували українські Telegram-канали. Локація зйомки не повідомляється.

Так, на відео оператор показав як вночі виглядає залп 3 снарядів ОТРК "Грім-1" з інтервалом у 3 секунди по ворожих позиціях.

Що відомо про ОТРК Грім

Грім (або ОТРК "Сапсан") – це український оперативно-тактичний ракетний комплекс, що перебуває на стадії розробки конструкторським бюро "Південне". Розробляється з 2013 року на базі попередніх розробок за проєктами "Борисфен" та БФРК "Сапсан".

З 1994 у Дніпрі була розроблена ідея створення оперативно-тактичної ракети для своєї армії з дальністю до 500 км. Тоді ця розробка називалася "Борисфен" і вважалося, що саме вона мала замінити застарілі ракети, отримані українською армією в спадок від радянської армії.

Стверджувалося, що новий комплекс – це високоточна зброя нового покоління, здатна забезпечити створення надійного щита неядерного стримування, як для самої України, так і для будь-якої держави. Комплекс побудований на базі твердопаливної балістичної ракети. Радіус дії заявлено у 280 км, озвучена можливість створення версії з радіусом до 500 км.

Проєкт комплексу було розроблено 2013, а у буклетах, які виставлялися на міжнародних виставках озброєнь, оперативно-тактичний ракетний комплекс назвали "Грім".

Завершення першої черги випробувань було заплановано на осінь 2016. 1 грудня 2016 було опубліковане повідомлення про успішні запуски тактичних ракет "Грім" та зенітних ракет "Дніпро" на полігоні на півдні України.

12 квітня 2017 генеральний конструктор КБ "Південне" Олександр Дегтярьов повідомив, що комплекс "Грім" перебуває на стадії остаточного доведення ракети.

Оперативно-тактичний ракетний комплекс "Грім" розробляється для ураження поодинчих і групових стаціонарних цілей на дальностях від 50 до 280 км. Бойовий блок одноступеневої балістичної ракети проєктується масою 480 кг. Бойова частина могла бути виконана за моноблочною або касетною схемою.

Моноблочна схема використовує осколково-фугасну або проникаючу осколково-фугасну ампулу.

Касетна бойова частина споряджена осколково-фугасними бойовими елементами.

Розрахункова площа ураження ракети при використанні осколково-фугасного – понад 10 000 квадратних метрів, а касетного заряду – 2–3 гектари.

Низка джерел стверджує, що дальність у 280 км є формальним обмеженням для експортної версії ракети, а для потреб власної армії дальність стрільби комплексу може бути збільшена до 450-500 км.

Політ ракети може відбуватися не тільки за прогнозованою балістичною траєкторією, а й за аеробалістичною. При такій траєкторії вона робить непередбачувані "стрибки", ухиляючись від протиракет противника. Це має допомагати в подоланні системи протиповітряної оборони ворога будь-якої складності. Подібні властивості мають і ракети ОТРК "Іскандер".

Оптимальним варіантом структурної побудови підрозділів, оснащених оперативно-тактичним ракетним комплексом "Грім", стали б батареї з 2-3 самохідних пускових установок і пересувного командного пункту.

Ракета, що планується для використання у ОТРК "Грім", розроблялася у КБ "Південне" з універсальними характеристиками. При використанні у інших комплексах, її характеристики дозволяють вражати наземні, морські і повітряні цілі залежно від встановленої бойової частини і системи наведення.

Шасі цього комплексу є першою виготовленою в Україні платформою з колісною формулою 10×10. Машину приводить в рух турбодизель Deutz потужністю 600 к.с. П'ята, остання вісь зроблена підрулювальною. Колеса 3-ї і 4-ї осей закриті спеціальними екранами — там розташована випускна система, щоб машину важче було виявити в тепловізор.

Характеристики ОТРК Грім

Маса ракети з пусковим контейнером: 3,5 т;

Довжина ракети з пусковим контейнером: 7,2 м;

Бортова система управління ракети: інерційна, комплектується системами навігації та наведення різного типу (радіолокаційними, оптико-електронними).

Дальність: мінімальна: 50 км; максимальна: 280 км (експортний варіант); до 500 км (для Збройних сил України);

Двигун: турбодизель Deutz;

Потужність: 600 к.с;

Максимальна швидкість: до 90 км/год.

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