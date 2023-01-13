ЗСУ показали як виглядає залп РСЗВ "Ураган" з кабіни водія (відео)

У мережі з'явилось ефектне відео роботи української реактивної системи залпового вогню БМ-27 "Ураган" по ворожих позиціях.

Відповідний відеоролик опублікували українські Telegram-канали. Локація зйомки не повідомляється.

Так, на відео, український військовий показав як виглядає залп РСЗВ "Ураган" з кабіни водія.

Що відомо про БМ-27 "Ураган"

БМ-27 "Ураган" – це реактивна система залпового вогню калібру 220 мм, розроблена в СРСР. Прийнята на озброєння в 1975 році. Головний конструктор системи – Олександр Микитович Ганічев. Головний конструктор бойової машини – Юрій Миколайович Калачников.

Комплекс має бойову і транспортну машини, які базуються на доопрацьованому шасі ЗІЛ-135ЛМ. Система несе 16 реактивних снарядів масою по 280 кг кожен, які здатна випустити залпом за 20 секунд.

БМ-27 "Ураган" призначений для ураження різних розгорнутих цілей:

відкритої й прихованої живої сили;

неброньованої, легкоброньованої та броньованої техніки мотопіхотних і танкових рот;

артилерійських підрозділів;

тактичних ракет;

зенітних комплексів;

гелікоптерів на стоянках;

командних пунктів;

вузлів зв'язку;

об'єктів військово-промислової структури.

Характеристики БМ-27 "Ураган"

Вага: 15 100 кг; Бойова вага: 20 000 кг;

Довжина: 9 630 мм;

Ширина: 2 800 мм;

Висота: 3 223 мм;

Екіпаж: 4;

Двигун: 2x ЗіЛ-3752 x 180 кс;

Трансмісія: 8х8;

Дорожній просвіт: 475 мм;

Операційна дальність: по шосе: 570 км;



Швидкість по шосе: 65 км/год.

Кількість снарядів у залпі однієї бойової машини: 16 штук;

Час залпу з однієї бойової машини: 20 с;

Маса реактивного снаряда: 280 кг.

Раніше у мережі з'явилось відео, на якому українські військові показали процес заряджання та постріл з британської гаубиці 105-мм калібру L119.

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