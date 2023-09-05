ЗСУ знищили спостережний пункт біля Бахмута та щонайменше двох окупантів (відео)

Українські прикордонники продовжують методично допомагати ЗСУ виявляти та знищувати російських загарбників. Зокрема, Сили оборони ліквідували спостережний пункт окупантів під Бахмутом.

Внаслідок удару загинули щонайменше двоє загарбників. Про це повідомили на сторінці Держприкордонслужби у Facebook.

"Полюють прикордонні "пташки"! Знищено ворожий спостережний пункт", – йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що прикордонники виявили розташування російських загарбників завдяки аеророзвідці.

"У результаті злагоджених дій з артилерією ЗСУ його знищено, а ще – як мінімум 2 організми", – вказали прикордонники.

На відео видно, як артилеристи завдали точних ударів по пункту спостереження. Точний час та місце не повідомляється з міркувань безпеки.

Раніше командувач Сухопутними військами ЗСУ Олександр Сирський показав, як українські військові продовжують знищувати окупантів на різних ділянках фронту. Так, на Бахмутському напрямку 22-га ОМБр знищила з розрахунку БМ-21 "Град" піхоту противника.

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