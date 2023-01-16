Друга потужна магнітна буря січня вже на порозі: коли чекати і як підготуватись метеозалежним

Вже на цьому тижні варто очікувати потужний сплеск магнітних бур. Триденна хвиля пройдеться поверхнею планети і змусить магнітосферу Землі вплинути на людські організми. Вчені вже назвали точні дати, коли варто прискіпливіше ставитися до симптомів організму.

У вівторок, 17 січня, розпочнеться триденна геомагнітна хвиля, в перший день інтенсивність зросте до 3 балів, зазначає Meteoagent. Вже у середу, 18 січня варто очікувати підвищення потужності до 4 балів, а в четвер інтенсивність зросте до 5 балів. Такий рівень магнітної бурі вважається високим і може спричинити деякі зміни в організмі чутливих людей. Проте вже 20 січня варто очікувати різке зниження інтенсивності.

Найчастіше дискомфорт або болі під час погодних змін відчувають люди, які мають будь-які вроджені або набуті захворювання. Як правило, це проблеми з кровоносною системою, судинами, серцем, в тому числі через стрес і малорухливий спосіб життя.

Також метеозалежними можуть бути:

хворі на респіраторні захворювання та астматики;

люди з атеросклерозом;

люди з болями в суглобах або переломами кісток;

люди з розладами нервової системи.

Організм таких людей ослаблений, а значить, витрачає більше енергії на адаптацію до змін. В результаті виникають негативні фізичні, психічні чи інші відчуття.

Зазвичай метеозалежні люди відчувають мінливі симптоми з однаковою картиною закономірностей, які можна умовно розділити на п'ять основних типів:

Церебральні – головні болі, запаморочення, дзвін у вухах, шум у голові, потемніння в очах.

Серцеві – підвищене серцебиття, задишка, дискомфорт і тяжкість в області серця.

Змішані – серцево-мозкова симптоматика поєднується.

Астеноневротичні – нервозність, дратівливість, безсоння вночі, сонливість вдень, скачки артеріального тиску, депресивний і тривожний настрій.

Невизначені – біль у суглобах, біль у м’язах без чіткої локалізації, погане самопочуття.

Профілактика погодних болів пов'язана з дотриманням ряду простих рекомендацій, якими лікарі діляться сотні років (але які більшість людей свідомо ігнорує).

Дотримуйтеся здорового способу життя:

Виконуйте вправи на гнучкість протягом дня. Це дозволить підтримувати ваші кровоносні судини та м’язи у формі, а також забезпечить кращу циркуляцію крові по тілу.

Спіть не менше 7-8 годин. Здоровий сон – запорука здорового мозку.

Вживайте рідини не менше 0,2-0,4 л на добу. Вода необхідна для нормального функціонування всього організму. Намагайтеся випивати не більше 1-2 чашок кави в день і, звичайно ж, зведіть до мінімуму вживання будь-якого алкоголю.

Правильно харчуйтеся. Їжа дає енергію кожній клітині нашого тіла. Звертайте увагу на склад їжі, яку ви вживаєте щодня, намагайтеся підтримувати дієту, багату натуральними вітамінами та компонентами, а не замінниками та консервантами.

Дотримуйтеся дієти, виключіть жирну білкову їжу, смажену, копчену і гостру їжу, напівфабрикати, додавши більше продуктів, що містять вітамін Е і омега-кислоти, таких як волоські горіхи, брокколі, брюссельська капуста, болгарський перець, лосось, тріска, тунець.

Відмовтеся від шкідливих звичок. Зрозумійте просту річ – ваш організм вже сприйнятливий до негативних факторів у вигляді поганої екології і щоденних стресів, які повільно, але шкодять йому. Це витрачання енергії, якої з віком стає все менше.

Зведіть до мінімуму несприятливий вплив погодних факторів на свій організм. У негоду по можливості залишайтеся вдома, не обтяжуйте себе серйозними справами в такі дні, тримайте ноги та шию в теплі, уникайте холодних протягів тощо.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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