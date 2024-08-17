Друга хвиля спеки вже насувається: коли чекати на високі температури

До України поступово надходить гаряча й суха повітряна маса африканського походження, що призведе до суттєвого підвищення температури в усіх регіонах. Вдень очікується спекотна погода, однак у нічний час на північному сході країни ще відчуватиметься комфортна прохолода.

Під впливом області підвищеного тиску, значних опадів не передбачається, за винятком окремих районів на заході України. У центральних, південних та східних областях продовжуватиметься сильна посуха, а рівень води в річках басейну Сіверського Дінця та Дніпра залишатиметься вкрай низьким, повідомили в Українському гідрометцентрі.

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Речниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха зауважила, що від 17 серпня у південних та південно-західних областях очікується значне підвищення температури повітря до 35-37 градусів за Цельсієм. Така спекотна погода, ймовірно, утримуватиметься до 21-22 серпня, а можливо, й довше.

Погода в Україні Укргідрометцентр. Джерело: meteo.gov.ua Погода в Україні Укргідрометцентр. Джерело: meteo.gov.ua

"Найбільше від спеки постраждають південні та західні регіони України. Синоптики прогнозують, що в деяких областях температура повітря може досягати 35 градусів і вище", – зазначила Наталія Птуха.

За її словами, після 21-22 серпня спекотна погода може затриматися.

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