Вирощуємо огірки та помідори правильно: коли переносити розсаду у відкритий ґрунт

Останнім часом в Україні встановилася нестабільна погода, тому досвідчені городники радять не спішити висаджувати розсаду у відкритий ґрунт. Значні перепади температур можуть знищити тендітні пагони.

Дотримання температурного режиму при висаджуванні розсади – одна з важливих умов отримання високого врожаю. Якщо не дочекатися стабільного тепла на вулиці, холод затримає розвиток висадженої розсади та зменшить майбутній врожай. Розсада висаджується для прискорення росту рослин. Звичайно, можна посадити насіння й у відкритий ґрунт, але тоді втрачається час на вирощування врожаю. Так, чим південніше ви живете, тим раніше можна висаджувати розсаду огірків та помідорів.

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При цьому за кілька тижнів до пересадки рослин у відкритий ґрунт саджанці мають пройти "загартування": їх виносять їх з дому на вулицю, поступово збільшуючи час їх перебування на свіжому повітрі.

Огірки теплолюбні рослини. Висаджуйте їхню розсаду, коли встановлюється більш-менш стійка тепла погода. Це приблизно середина квітня. Мешканцям північних районів краще це робити у травні. Загалом що у відкритий ґрунт огірки пересідають приблизно через 2-3 тижні після посіву насіння на розсаду.

Для розсади огірків можна використовувати пластикові стаканчики, баночки від сметани, торф'яні горщики та навіть яєчну шкаралупу. Перед посівом насіння замочують у розчині марганцівки, після чого його кладуть на вологу тканину. Коли ж з'являються перші паростки, починають висаджувати рослини в горщики шириною 6-10 сантиметрів.

А ще – дуже важливо висаджувати розсаду в ґрунт вчасно. Пересаджувати огірки треба за кілька тижнів після посадки розсади, як тільки з'явилися темно-зелені листочки.

При перенесенні огірків у відкритий грунт необхідно враховувати один нюанс. Для них найбільше підходить те місце, де раніше росли цибуля, часник, помідори, кукурудза, капуста або бобові.

Помідори – найбільш вибаглива та вимоглива до температурного режиму рослина. На розсаду їх садять приблизно за 60 днів до моменту пересадки у відкритий ґрунт. Пізні сорти висаджуються за 40-50 днів.

Пересадку ж розсади томатів проводять тоді, коли остаточно встановиться тепла погода. Це середина травня.

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До початку посіву рекомендується піддати насіння термічній обробці – це потрібно для його знезараження. Проводиться така обробка досить легко. Для цього достатньо помістити насіння в дуже тепле місце (близько 50 градусів) і залишити його там на три доби. Що стосується ґрунту, то для нього досвідчені городники зазвичай вибирають суміш дерну та перегною, при цьому не забуваючи додавати туди корисні мінеральні добрива.

Перед посадкою контейнери з ґрунтом потрібно помістити в тепле місце і рясно полити. Садити насіння необхідно в кілька рядів із проміжками близько п'яти сантиметрів між кожними. Глибоко садити насіння не потрібно, інакше сходів потім доведеться чекати надто довго. Після посадки насіння контейнер закривається поліетиленом. Дуже важливо, щоб на місткості з розсадою попадало достатньо сонячного світла. Тому найбільш підходяще місце для них – підвіконня або, наприклад, стіл біля вікна.

У кімнаті, де знаходиться розсада, необхідно підтримувати температурний режим щонайменше 22-23 градуси, а краще 25. Якщо в приміщенні занадто тепло, зростання розсади або сповільнюється, або зовсім припиняється. Перші сходи у ґрунті з'являються вже на 3-7 день.

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