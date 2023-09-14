Високий ризик: у МОЗ попередили про можливий спалах кору

В Україні може спалахнути кір, якщо не зменшуватиметься кількість нещеплених українців. Наразі в державі понад 260 тисяч дітей не мають планових щеплень від кору відповідно до їхнього віку.

Про це повідомили в пресслужбі МОЗ у Facebook. Зазначили, що в України спалахи кору циклічні й відбуваються кожні 4-5 років. Це відбувається через те, що діти пропускають планові щеплення, а в суспільстві збільшується кількість людей без імунітету.

Попередній спалах в Україні був у 2017–2019 роках. Тоді захворіло понад 110 тисяч людей. На початок чергового спалаху кору мають вплив і інші чинники. Так, наприклад, пандемія COVID-19, що розпочалася у 2020 році, призвела до ізоляції людей через карантинні обмеження, і ризику заразитися в цей час був значно меншим, йшлося в повідомленні.

Кількість випадків кору почала зростати від початку 2023 року. Це відбувається через низький рівень вакцинації, що своєю чергою дозволяє говорити про ризик спалаху хвороби.

Міністерство охорони здоров’я приймає рішення захистити дітей від кору та недопустити значного спалаху цієї інфекції. Для цього було замовлено додаткову партію вакцини від кору, краснухи і паротиту, яку отримали у липні, та розпочало кампанію з довакцинації тих дітей, які з якихось причин пропустили планове щеплення, заявили у МОЗ.

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Наразі в межах кампанії вакцинують усіх першокласників та дітей з віддалених територіальних громад. Потім щеплюватимуть тих дітей, які не отримали вакцину від кору за віком.

У МОЗ нагадали, що перше щеплення проти кору роблять в рік, друге – в 6. Щеплення є безкоштовними для дітей до 17 років, їх можна зробити в педіатра або сімейного лікаря, чи в будь-якому пункті щеплення. Крім цього, в регіональних центрах та великих містах можна щепитися у дитячих точках ЮНІСЕФ "Спільно".

Організовані дитячі колективи, віддалені громади, в яких немає пунктів щеплень, і батьки маломобільних дітей можуть викликати мобільну бригаду для вакцинації дітей від кору, краснухи та паротиту до себе, додали в повідомленні.

Нагадаємо, у деяких дітей є ризик розвитку серйозних ускладнень після кору. У МОЗ заявили, що таким малюкам потрібно першочергово щепитися.

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