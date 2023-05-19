Вчені збентежені: Високо в стратосфері зафіксували дивні звуки невідомого походження

Науковці Національних лабораторій Sandia в США провели цікаві дослідження, під час яких їхні прилади, розміщені на повітряних кулях у стратосфері, зареєстрували дивні звуки, нагадуючи потріскування та шарудіння. Джерело цих звуків досі залишається невідомим. Про це пише Independent.

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Стратосфера розташована на відстані від 11 до 50 кілометрів від поверхні Землі і відрізняється майже повною відсутністю звуків. Однак завдяки спеціальному обладнанню на кулях, аудіоприлади здатні сприймати навіть найтонші звуки, такі як хвилі в океані, грім або роботу вітрових турбін.

Спочатку дослідники сподівалися використати свої прилади для спостереження за активністю вулканів і виявлення можливих вивержень. Проте, під час експериментів кулі почали реєструвати незвичайні звуки, які не вдалося пояснити.

Один із провідних учених, Деніел Боуман, вважає, що ці звуки можуть бути пов'язані з метеорологічними явищами або падінням метеоритів, які згоряють у атмосфері. Він переконаний, що неможливість встановлення точного джерела звуків пояснюється лише недосконалістю нашої сучасної науки та обмеженістю наших знань.

Цікаво, що подібні звуки були зафіксовані ще у 1960-х роках під час попередньої програми запуску куль у стратосферу. Дослідники продовжують вивчати це явище з надією знайти відповіді на нерозгадані питання про походження цих загадкових звуків віддаленої стратосфери.

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