Высоко в стратосфере зафиксировали странные звуки неизвестного происхождения

Ученые Национальных лабораторий Sandia в США провели интересные исследования, в ходе которых их приборы, размещенные на воздушных шарах в стратосфере, зарегистрировали странные звуки, напоминая потрескивание и шорох. Источник этих звуков до сих пор остается неизвестным. Об этом пишет Independent.

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Стратосфера расположена на расстоянии от 11 до 50 км от поверхности Земли и отличается почти полным отсутствием звуков. Однако благодаря специальному оборудованию на шарах аудиоприборы способны воспринимать даже самые тонкие звуки, такие как волны в океане, гром или работу ветровых турбин.

Первоначально исследователи надеялись использовать свои приборы для наблюдения за активностью вулканов и выявления возможных извержений. Однако во время экспериментов пули начали регистрировать необычные звуки, которые не удалось объяснить.

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Один из ведущих ученых, Дэниел Боуман, считает, что эти звуки могут быть связаны с метеорологическими явлениями или падением сгорающих в атмосфере метеоритов. Он убежден, что невозможность установления точного источника звуков объясняется несовершенством нашей современной науки и ограниченностью наших знаний.

Интересно, что подобные звуки были зафиксированы еще в 1960-х годах в предыдущей программе запуска шаров в стратосферу. Исследователи продолжают изучать это явление в надежде найти ответы на неразгаданные вопросы о происхождении этих загадочных звуков отдаленной стратосферы.

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