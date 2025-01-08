Підірвали залізничну колію: на Хмельниччині затримали групу диверсантів

Служба безпеки України спільно з Національною поліцією затримали двох російських диверсантів, які вчинили підрив залізничної колії на Хмельниччині. Інцидент стався на перегоні, яким рухався вантажний поїзд.

Затриманими виявилися місцеві жителі віком 28 і 29 років. Один із них мав наркотичну залежність, інший – дезертир, який переховувався після самовільного залишення військової частини. Зловмисники діяли за завданням Федеральної служби безпеки РФ. Про це повідомила СБУ.

Для реалізації диверсії вони виготовили саморобний вибуховий пристрій з дистанційним управлінням, споряджений тротилом і пластидом. Вибухівку заклали під залізничні рейки й активували, коли наближався локомотив. Для підтвердження виконання завдання вони зафіксували вибух на відео.

На щастя, постраждалих унаслідок диверсії немає. Машиніст встиг зупинити поїзд, а після оперативного ремонту пошкодженої колії рух ешелону продовжився.

Після вибуху диверсанти намагалися уникнути затримання, змінивши автомобіль. Проте це їм не допомогло — правоохоронці затримали їх "по гарячих слідах". Під час обшуку у них виявили елементи вибухівки та мобільні телефони, які містили докази причетності до злочину.

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Як встановило слідство, обидва чоловіки потрапили в поле зору ФСБ, коли шукали легкого заробітку на спеціалізованих телеграм-каналах. Обіцяної винагороди від російських кураторів вони так і не отримали.

Зловмисникам оголошено підозру за статтею про диверсію, вчинену в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України). Наразі вони перебувають під вартою і можуть отримати довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, заступницю міністра у справах ветеранів звільнили.

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