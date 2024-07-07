Вибухи у Воронезькій області: дрони СБУ знищили склад, де окупанти зберігали ракети, боєприпаси до танків та артилерії (відео)

У ніч на 7 липня у Воронезькій області бійці зі Служби безпеки України атакували безпілотниками склад із боєприпасами. Тут окупанти зберігали ракети "земля-земля" та "земля-повітря", боєприпаси до танків та артилерії, ящики з боєприпасами.

Як повідомили джерела виданню OBOZ.UA, це був польовий склад, що знаходився біля селища Сергіївка Воронезької області. Він розміщався на площі 9 тисяч кв. метрів.

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"Саме із цього складу загарбники постачають боєприпаси своїм військам в Україні. Місцеві жителі вночі почули вибух, після якого почалася сильна детонація. При чому стовп диму було видно за десятки кілометрів", – йдеться у повідомленні.

Місцеві мешканці публікують фото та відео з місця, де детонують снаряди й боєприпаси російської армії.

А росЗМІ пишуть, що у частині району, де вибухають боєприпаси, влада ввела режим НС, почалася евакуація місцевих жителів, їх доставляють до пунктів тимчасового розміщення.

Крім того, у Воронезькій області перекрили частину федеральної траси у межах Підгоренського та Павлівського районів.

Нагадаємо, вибухи пролунали у Воронезькій області рф у ніч на 7 липня. Вони доносилися з селища Сергіївка, де окупанти розмісили польовий склад з боєприпасами та ракетами.

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