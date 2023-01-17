"Я буду їх клясти до кінця життя": родич дитини, яка загинула під завалами багатоповерхівки в Дніпрі, звернувся до росіян (відео)

Родич дитини, яка загинула під завалами будинку після ракетного обстрілу Дніпра, звернувся до росіян

Чоловік показав на своєму смартфоні відео, на якому була зафільмована ще жива однорічна дитина.

Відповідний відеоролик опублікували українські Telegram-канали. Зазначається, що це родич дитини, яка загинула під завалами багатоповерхового будинку в Дніпрі, який зруйнувала російська ракета. Чоловік не стримуючи емоцій та сліз прокляв загарбників.

"Оце росіяни знайшли Бандеру в Україні, в Дніпрі, якого завалило під плитами. Будьте ви прокляті, росіяни, кац***апи ви хре***ові, щоб ви всі повиздихали", – говорить він.

Чоловік сказав, що буде клясти їх до кінця життя, адже не може пробачити скоєне.

Станом на 13:00 17 січня пошуково-рятувальні роботи у м. Дніпро на місці ракетного удару завершено. Врятовано 39 осіб – з них 6 дітей, загинуло 44 особи – з них 5 дітей, травмовано 79 осіб – з них 16 дітей.

Раніше рятувальники показали на відео, як проходить розбір завалів у зруйнованому ракетою росіян будинку в Дніпрі.

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