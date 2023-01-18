"Я хотіла відмовитися від участі": українка Апанасенко пояснила, чому мовчала про війну на "Міс Всесвіт"

Українська модель Вікторія Апансенко, яка представляла нашу країну на міжнародному конкурсі красунь у США, розповіла, що їй не дали мікрофон. За словами дівчини, з її півторагодинного інтерв'ю на конкурсі показали лише інформацію про волонтерство.

Про це учасниця "Міс Всесвіт 2023" розповіла в інтерв'ю "КП". За словами Апанасенко, організатори, схоже, намагалися уникнути конфліктної ситуації.

"Фраза про те, що росія напала на Україну, на сцені конкурсу не прозвучала жодного разу. У мене було півторагодинне інтерв'ю, але взяли лише маленький шматок про моє волонтерство. Крім того, мені вручили одну з чотирьох спеціальних нагород - Spirit of Carnival Award. Інших дівчат запросили на сцену для вручення нагороди під час фіналу, а мене - ні. Зі мною записали відео за день до фіналу. Я думала, що це взагалі тестове відео, і його потім показали у трансляції. Але мікрофон мені не дали", - повідомила Апанасенко.

Вікторія зазначила, що вона плакала, коли побачила моторошні відео з людьми, які опинилися під завалами у Дніпрі.

"Я розмовляла з нашим оргкомітетом і думала, можливо варто відмовитися від подальшої участі. Але я думала, що мене запросять на сцену для вручення нагороди, і я зможу щось сказати зі сцени. На жаль, не вийшло. Мені дуже шкода, мені від цього боляче", - наголосила вона.

За словами моделі, їй не дали навіть 20 секунд.

“Мені дуже хотілося нагадати перед великою аудиторією у прямому ефірі, що війна триває", - наголосила модель.

Нагадаємо, що конкурс "Міс Всесвіт - 2023" пройшов у США 14 січня. Українці не вдалося увійти до першої п'ятірки найкращих красунь світу.

Корону переможниці посіла 28-річна американка Р'Боні Габріел.

Під час виходів на сцену українка продемонструвала яскраве вбрання та шикарні костюми. Найкраща добірка образів Апанасенко знаходиться за цим посиланням.

Раніше в мережі показали, як українка Вікторія Апанасенко уникає росіянки на загальному фото. Для цього дівчина попросила помінятись сусідку місцями.

Пізніше учасниця росії навіть поскаржилася на Апанасенко й розповідала, як намагалася налагодити контакт з українкою, не побачивши нічого поганого в цьому.

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