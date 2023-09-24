Яма Диявола: що знайшли кліматологи у страшній печері у США

Диявольська діра — це тектонічна печера, яка виникла в зоні розвантаження регіонального водоносного горизонту на півдні центральної Невади. Стіни цієї переважно підводної (підводної) печери вкриті щільним жильним кальцитом, який випав із ґрунтових вод, що рухаються через печеру.

Група вчених з австрійського Університету Інсбрука знайшла та вивчила своєрідний "кліматичний літопис" Ями Диявола (Devils hole) в Долині Смерті та опублікувала висновки у науковому виданні Science Advanced.

Шамани місцевих індіанських племен запевняють, що в Ямі живе злий дух, який ночами виходить на поверхню і перевіряє, чи не можна неподалік чимось образити мандрівника, що заснув.

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Австрійські вчені все ж дісталися у печеру та вивчили відкладення на її стінах. З'ясувалося, що вони шаруваті, а товщина кожного шару залежить від наявності води на даній глибині протягом сезону. Виходить щось на кшталт річних кілець біля дерев.

Зокрема, вченим удалося знайти відкладення віком 350 тисяч років. За ними "прочиталася" гідрогеологічна історія печери.

З'ясувалося, що рівень ґрунтових вод у Долині Смерті у минулому був дуже мінливий. Його коливання складали десятки метрів. При цьому з'ясувалося, що сучасна Долина Смерті придатна для флори і фауни, ніж 350 тисяч років тому, коли рівень ґрунтових вод був нижчим від сучасного на 8-10 метрів.

А зараз він знову знижується, і це відбувається досить швидко.

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"Ми показали, що рівень опадів у Долині Смерті та на всьому південному заході США дуже залежить від активності штормів у Тихому океані. Це робить цей регіон дуже вразливим та чутливим до змін клімату. Поточні прогнози вказують на те, що шторму зрушать на північ, що різко зменшить рівень опадів у майбутньому", — пояснила науковиця Кейтлін Вендт з університету Інсбрука.

Вчені вважають, що кліматичні зміни можуть призвести до численних локальних наслідків, на кшталт спеки чи холоду у незвичний для людства час.

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