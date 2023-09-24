Яма Дьявола: что нашли климатологи в страшной пещере в США

Дьявольская дыра – это тектоническая пещера, возникшая в зоне разгрузки регионального водоносного горизонта на юге центральной Невады. Стены преимущественно подводной (подводной) пещеры покрыты плотным жильным кальцитом, который выпал из грунтовых вод, движущихся через пещеру.

Группа ученых из австрийского Университета Инсбрука нашла и изучила своеобразную "климатическую летопись" Ямы Дьявола (Devils hole) в Долине Смерти и опубликовала выводы в научном издании Science Advanced.

Шаманы местных индейских племен уверяют, что в Яме живет злой дух, который по ночам выходит на поверхность и проверяет, нельзя ли неподалеку чем-нибудь обидеть уснувшего путешественника.

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Австрийские ученые все же добрались в пещеру и изучили отложения на ее стенах. Выяснилось, что они слоистые, а толщина каждого слоя зависит от наличия воды на данной глубине в течение сезона. Выходит что-то вроде годовых колец возле деревьев.

В частности, ученым удалось найти отложения в возрасте 350 тысяч лет. За ними "прочиталась" гидрогеологическая история пещеры.

Выяснилось, что уровень грунтовых вод в Долине Смерти в прошлом был очень изменчив. Его колебания составляли десятки метров. При этом выяснилось, что современная Долина Смерти пригодна для флоры и фауны, чем 350 тысяч лет назад, когда уровень грунтовых вод был ниже современного на 8-10 метров.

А сейчас он снова снижается, и это происходит достаточно быстро.

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Мы показали, что уровень осадков в Долине Смерти и на всем юго-западе США очень зависит от активности штормов в Тихом океане. Это делает этот регион очень уязвимым и чувствительным к изменениям климата. Текущие прогнозы указывают на то, что шторма сдвинутся на север, что резко снизит уровень осадков в будущем", — пояснила ученая Кейтлин Вендт из университета Инсбрука.

Ученые считают, что климатические изменения могут привести к многочисленным локальным последствиям, типа зноя или холода в необычное для человечества время.

Напомним, археологи нашли в пустыне Израиля роскошное поместье в возрасте 1200 лет.

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