Мовознавець пояснив, чи можна українською називати чоловіка 'мужчиною'

Подекуди українці на позначення осіб чоловічої статі вживають не лише слово "чоловік", а й "мужчина". Попри те, що це слова синоніми, вони мають різне використання.

Слово "мужчина" використовується досить обмежено. Про це розповів мовознавець Олександр Авраменко для "Сніданку з 1+1".

"Розгортаємо словник і читаємо: "чоловік" – це особа чоловічої статі. "Мужчина" – те ж саме, що й "чоловік". Отже, який висновок – обидва слова можна вживати на позначення осіб чоловічої статі, так?" – зазначив він.

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Втім, у словнику поблизу слова "мужчина" є маркування "розм." і "рідко". Це означає, що слово розмовне і рідковживане.

Таким чином використання слова "мужчина" не буде помилкою, але доречніше осіб чоловічої статі називати "чоловіками".

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