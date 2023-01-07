Юрій Великий показав кумедну пародію на Парубія та його різдвяні колядки на новий лад (відео)

Юрій Великий показав пародію на Андрія Парубія, який співає різдвяні колядки на сучасний лад

Український гуморист студії "Квартал 95" Юрій Великий показав нову пародію на ексголову Верховної Ради 2016-2019 роках. Він співав різдвяні колядки, але на новий лад.

Відео з'явилося на YouTube-каналі актора. Зауважимо, що в Юрія Великого є ще дві версії колядок від Парубія.

"Давно вже в моєму пародійному арсеналі не було ПАРУБІЯ. Але ж він завжди подобався глядачеві, тому я не міг не зняти продовження серії його колядок на Різдвяні свята. Всіх з Різдвом! Христос народився, славімо його!", – описав свій ролик гуморист.

На ролик "Парубій" біля під'їзду розпочав свою авторську програму "Народні звичаї". Він привітав всіх добрих людей з великим святом – Різдвом Христовим. В цей день заведено ходити по домівках і колядувати, але зараз під час війни колядки трішки змінилися, і відповідають тим, чи іншим подіям.

Тому актор у ролі Парубія вирішив навчити глядачів деяким сучасним колядкам. До прикладу, колядка для західних партнерів України:

Коляд, коляд, колядниця! Добра з орків паляниця!

А без орків не така, Дайте Штати ATACMS.

Атакамси не прості – 300-т кілометрової дальності.

Щоб звільнять кожен гектар, дайте дядьку Байрактар.

То є давній наш друган, його звати Ердоган.

Крім цього, гуморист закликав канцлера ФРН Олафа Шольца дати Україні ще ракети класу "повітря-повітря" IRIS-T.

А ви Байден гроші – будете хороші.

Щоб русню по повній взуть – дайте Хаймарсів чучуть.

Тоді ми Кримський міст будем мати й в гриву, й в хвіст.

Українцям припали до душі такі колядки:

Ці пародії з Парубієм стали легендарними. Усіх з Різдвом Христовим. Христос Народився! Славімо Його!

Неймовірні і дуже корисні колядки. Дуже дякую пану Парубію.

Цікаві колядки! Дуже влучно і в риму! Дякую Юрію за Ваш талант і надзвичайну невичерпну енергію!

Нагадаємо, що Юрій Великий показав нову смішну пародію на російського диктатора владіміра путіна та його дзвінки дітям. "Фюрер" домовився про стратегічні поставки огірків та інших овочів.

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