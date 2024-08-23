Юрист пояснив, що таке анулювання броні звільненого працівника

Бронювання військовозобов'язаних – це механізм, який передбачає тимчасову відстрочку від призову на військову службу для працівників підприємств, установ та організацій, які мають стратегічне значення для економіки та обороноздатності країни. Це дозволяє забезпечити безперебійну роботу критично важливих секторів економіки під час воєнного стану. Про це пише donpatriot.

Умови бронювання

Бронювання здійснюється на підставі Постанови Кабінету Міністрів України № 76 від 27 січня 2023 року. Цій процедурі підлягають працівники підприємств, які включені до переліку критично важливих. Бронювання є тимчасовим і може бути анульовано за певних умов.

Що відбувається при звільненні заброньованого працівника?

Якщо працівник, який має бронювання, звільняється з роботи, його бронювання автоматично втрачає силу. Це означає, що він більше не має права на відстрочку від мобілізації.

Процедура анулювання бронювання:

Керівник підприємства зобов'язаний негайно повідомити відповідний державний орган (наприклад, Міністерство економіки) про звільнення працівника, який мав бронювання. Це повідомлення має бути подано у письмовій формі. Заброньований працівник повинен повернути роботодавцю соціальний витяг до наказу про бронювання. Цей документ є підтвердженням його права на відстрочку і його повернення є обов'язковою процедурою. Роботодавець направляє соціальний витяг до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) за місцем обліку звільненого працівника. ТЦК та СП вносить відповідні зміни до облікових даних військовозобов'язаного, анулюючи його бронювання.

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Важливі моменти:

Несвоєчасне повідомлення про звільнення заброньованого працівника може призвести до адміністративної відповідальності. Роботодавець повинен зберігати копію повідомлення про анулювання бронювання та інші відповідні документи. Державні органи можуть проводити перевірки щодо дотримання процедури бронювання та її анулювання.

Бронювання військовозобов'язаних – це важливий механізм, який дозволяє забезпечити безперебійну роботу критично важливих підприємств. Однак, необхідно пам'ятати, що бронювання є тимчасовим і може бути анульовано за певних умов. Дотримання процедури анулювання бронювання є обов'язковим для всіх учасників цього процесу.

Нагадаємо, раніше Комітет з нацбезпеки підтримав заборону мобілізації чоловіків до 25 років.

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