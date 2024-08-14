Юристка пояснила, які документи потрібні для відстрочки по догляду за особою з інвалідністю

В Україні деякі категорії громадян мають право на відстрочку від призову. Зокрема, відстрочку можна оформити для догляду за матір'ю, або батьком з інвалідністю.

Юристка Неля Романенко на порталі b2bconsult розповіла, які документи потрібні для того, щоб оформити відстрочку. Згідно з чинним законодавством, відстрочка передбачена для осіб, які мають одного із своїх батьків з інвалідністю I чи II групи або одного з батьків дружини (чоловіка) з числа осіб з інвалідністю I чи II групи.

Це можливо за умови відсутності інших осіб, які не є військовозобов’язаними та відповідно до закону зобов’язані їх утримувати (крім випадків, якщо такі особи самі є особами з інвалідністю, потребують постійного догляду, перебувають під арештом (крім домашнього арешту), відбувають покарання у вигляді обмеження чи позбавлення волі). У разі відсутності невійськовозобов’язаних осіб здійснювати догляд за особою з інвалідністю I чи II групи може лише одна особа з числа військовозобов’язаних за вибором такої особи з інвалідністю.

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До заяви про відстрочку від призову необхідно додати свідоцтво про народження, довідку до акту огляду МСЕК або посвідчення, акт про встановлення факту здійснення особою догляду (постійного догляду) (додаток 8).

"Згідно Порядку №560, вказаний Акт робиться через ТЦК. Між тим, є випадки, коли Акт видавали органи місцевого самоврядування (соціальні служби). Доцільніше розпочати з них", – пояснила юристка.

За її словами документи слід подавати особисто, при цьому законом не передбачено особистої присутності.

"Є випадки, коли ТЦК приймають заяву на відстрочку з додатками поштою (рекомендований лист з описом вкладення). У цьому випадку потрібно завірити копії документів у нотаріуса. Найбільш пріоритетний варіант – подати документи, прибувши в ТЦК. Згідно Порядку №560, після подання заяви на відстрочку, Вас не можуть направити на ВЛК. Тим більше перед призовом кожного військовозобов`язаного мають бути перевірені підстави для відстрочки", – резюмувала Романенко.

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