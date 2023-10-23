Юристка пояснила, хто може отримати відстрочку від мобілізації за сімейними обставинами

В Україні тримає воєнний стан та загальна мобілізація, через що військовозобов'язаних чоловіків можуть призвати до війська. Втім, деякі категорії громадян можуть отримати відстрочку від мобілізації.

Зокрема, це можливо за сімейних обставин. Юристка та засновниця адвокатської компанії Royal Lawyers Анастасія Мокренко пояснила, за яких умов її можна отримати.

Зокрема, такий вид відстрочки можна оформити громадянам, які належать до семи категорій. Серед них особи, які доглядають за трьома або більше дітьми віком до 18 років.

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Також відстрочку можуть оформити громадяни, які виховують дитину віком до 18 років без батька/матері дитини. Також відстрочка надається вагітним жінкам. Окрім цього, на відстрочку мають право:

батьки або особи, які надають опіку дитині з інвалідністю віком до 18 років;

особи, що юридично є опікунами дітей, які не мають батьків, до досягнення повноліття;

жінки й чоловіки, які виховують дитину до 18 років за умови, що їхній чоловік/жінка вже служить в українській армії за мобілізацією;

громадяни, в яких близькі родичі загинули або зникли безвісти під час виконання заходів щодо національної безпеки України.

Нагадаємо, раніше в Україні затвердили новий перелік захворювань та станів, згідно з яким оцінюється придатність до військової служби. Також за цим переліком впорядковано проходження служби обмежено придатними.

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