Юристи пояснили, чи можуть військові залишати повістку в дверях

Мобілізація в Україні - чи може військкомат залишати повістку в дверях

У мережі поширили відео, на якому люди у військовій формі залишають повістку у дверях квартири, фотографують та йдуть. Тому в українців виникає питання, як діяти у такому випадку.

Адвокат Олександр Заруцький у коментарі ТСН.ua назвав такі дії незаконними. За його словами, повістку повинні вручити особисто в руки людині, якої вона стосується.

"Просто прикріпити повістку на двері і вважати, що особа її отримала, це не законно. Людина, якій вручають повістку повинна чітко розуміти свої права і знати про наслідки, які на неї можуть чекати. Тому повістку мають вручити в руки, а робити вигляд, що її вручили прикріпивши на двері, є не дуже коректним рішенням", – пояснив Заруцький.

Читайте також: Чи повинні військовозобов’язані чоловіки без довідки ВПО ставати на військовий облік

Інший правозахисник Едуард Багіров пояснив, що люди у військові формі були зобов’язані дочекатися людині, якої стосується повістка. Після отримання вона б мала поставити підпис та підтвердити отримання.

"Якщо людина не підписала повістку, то дії військових з повісткою не мають юридичної сили. Особа, яку вони викликають, може не з’явитись до військкомату і ніяких правових наслідків для громадянина не буде", – пояснив адвокат.

За його словами, жодного значення немає те фото, що зробили військові. Оскільки вони могли прикріпити її будь-де.

"Військові мали дочекатися людину і вручити повістку в руки, та отримати підпис про вручення. А прикріплення на двері – це відхилення від правил вручення повісток", – зазначив Багіров.

Читайте також: Коли "візьмуться" за військовозобов'язаних українців за кордоном

Зауважимо, що спочатку повістку вручають для того, щоб чоловік прийшов до військкомату та уточнив свої дані.

Нагадаємо, що чоловікам загрожує адміністративна та кримінальна відповідальність у разі порушення правил військового обліку. Також на військовозобов'язаних можуть накласти штраф.

Адвокат Роман Сімутін пояснив, чи можуть затримати та погрожувати у разі відмови від повістки. Оскільки від початку воєнного стану в Україні триває мобілізація через повномасштабну війну.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!