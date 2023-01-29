Юристы объяснили, могут ли военные оставлять повестку в дверях

В сети распространили видео, на котором люди в военной форме оставляют повестку в дверях квартиры, фотографируют и уходят. Поэтому у украинцев возникает вопрос, как поступать в таком случае.

Адвокат Александр Заруцкий в комментарии ТСН.ua назвал подобные действия незаконными. По его словам, повестку должны вручить лично в руки человеку, к которому он касается.

"Просто прикрепить повестку на дверь и считать, что лицо ее получило, это не законно. Человек, которому вручают повестку должен четко понимать свои права и знать о последствиях, которые ее могут ожидать. Поэтому повестку должны вручить в руки, а делать вид, что ее вручили прикрепив на дверь, является не очень корректным решением", – объяснил Заруцкий.

Видео дня

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Другой правозащитник Эдуард Багиров объяснил, что люди в военной форме были обязаны дождаться человеку, к которому относится повестка. После получения она должна была поставить подпись и подтвердить получение.

"Если человек не подписал повестку, то действия военных с повесткой не имеют юридической силы. Лицо, которое они вызывают, может не явиться в военкомат и никаких правовых последствий для гражданина не будет", – пояснил адвокат.

По его словам, никакого значения нет фото, сделанные военными. Поскольку они могли прикрепить ее где угодно.

"Военные должны были дождаться человека и вручить повестку в руки, и получить подпись о вручении. А прикрепление на дверь – это отклонение от правил вручения повесток", – отметил Багиров.

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Заметим, что сначала повестку вручают для того, чтобы мужчина пришел в военкомат и уточнил свои данные.

Напомним, что мужчинам грозит административная и уголовная ответственность при нарушении правил военного учета. Также на военнообязанных могут наложить штраф.

Адвокат Роман Симутин объяснил, могут ли задержать и угрожать в случае отказа от повестки. Поскольку с начала военного положения в Украине идет мобилизация из-за полномасштабной войны.

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