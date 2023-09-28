За газ платитимемо менше: Як зміняться тарифи на комунальні послуги з 1 жовтня

Як зміняться ціни на газ, світло та воду

У жовтні не передбачається підвищення вартості послуг у сфері житлово-комунального господарства (ЖКГ). Це означає, що ціни на газ, опалення та гарячу воду для громадян у зимово-осінній період залишаться стабільними.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що в Україні діє мораторій на підвищення цін на деякі тарифи до кінця воєнного стану та на 6 місяців після його завершення. Це стосується послуг централізованого опалення, гарячого водопостачання та розподілу газу.

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Тариф на електроенергію також залишиться незмінним з 1 жовтня. Наразі усі громадяни України сплачують єдиний тариф у розмірі 2,64 гривні за 1 кіловатт. Попри підвищення цін на електроенергію з 1 червня 2023 року, цей тариф залишиться незмінним принаймні до кінця опалювального сезону.

У споживачів є можливість знизити свої платежі за допомогою двозонних чи тризонних лічильників, які дозволяють сплачувати менше за нічний споживання електроенергії.

Тарифи на послуги водопостачання та водовідведення залишаються стабільними з 1 жовтня, не передбачається їх підвищення. Нагадаємо, що раніше планувалося збільшення тарифів на послуги 34 водоканалів, але це рішення було скасовано після критики президента Володимира Зеленського.

Щодо цін на природний газ, то тариф на нього залишиться на рівні 7,96 гривні за кубометр принаймні до кінця опалювального сезону. Деяким українцям також зменшать тариф на доставку газу, зокрема, враховуватиметься тільки функціонуюче газове обладнання побутових споживачів, яке не було опломбоване.

Уряд також продовжив пільгову ціну на газ для підприємств теплокомуненерго, які будуть закуповувати газ у Нафтогазу за ціною 7,4 гривні за кубометр.

Нагадаємо, цієї зими на українців можуть чекати довші відключення електрики, ніж минулого сезону, світла може не бути по 10 годин.

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