Заберете на себе проблеми: чому не можна прасувати чужі речі

Будь-яка людина може опинитися в ситуації, коли їй доводиться прасувати не лише свій одяг, але і одяг інших.

Проте, відповідно до народних прикмет, ці дії вважаються небажаними. Наші предки вірили, що прасування чужого одягу може призвести до серйозних наслідків.

Про це повідомляє Pixel inform.

Прасування чужих речей може призвести до того, що людина, якій належать ці предмети гардеробу, може передати свою долю власнику одягу.

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Якщо власник одягу є нещасливим, то такою ж долею може поділитися і той, хто намагався допомогти. Звісно, можна "позичити" і щастя, але важливо пам'ятати, що власник речей може втратити свій успіх.

Однак існують випадки, коли наслідків не буде. Наприклад, можна сміливо прасувати речі дітей, чоловіка/дружини та інших членів сім'ї. Подібні дії малоймовірно приведуть до небажаних наслідків, оскільки розглядається прасування одягу близьких людей.

Нагадаємо, ми вже писали про прикмети, які пророкують біду.

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