Чи заберуть водійські права за неявку за повісткою: пояснення МВС

Інформація, яку поширювали деякі ЗМІ про автоматичне позбавлення водійських прав за неявку за повісткою, не відповідає дійсності. Тимчасове обмеження права на керування транспортним засобом може бути застосоване до громадян, які ухиляються від виконання військових обов’язків, але лише за рішенням суду.

Фактично, позбавити водійського посвідчення за таку неявку неможливо. Про це повідомляє Міноборони.

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Для цього:

Територіальний центр комплектування повинен подати позовну заяву до суду, якщо громадянин не виконує вимоги військового обов’язку. Позовна заява має містити детальний опис вимог, які не були виконані, а також документальні докази ухилення від обов’язків.

Суд розглядає позов і приймає рішення про тимчасове обмеження права керування транспортом тільки за умови підтвердження ухилення та невиконання військового обов’язку громадянином. Отже, рішення про обмеження водійських прав ухвалюється виключно судом і лише після підтвердження порушень.

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