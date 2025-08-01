Заброньованого викликають до ТЦК по повістці: юрист пояснив, що робити

В Україні продовжується мобілізація для захисту держави, однак окремі категорії громадян мають право на бронювання, яке звільняє їх від призову. Адвокатка Катерина Аніщенко пояснила, як діяти в ситуаціях, коли бронювання вже є, але особа отримала повістку, а також чи можуть таких громадян мобілізувати.

Про це пише Уніан. Якщо повістку отримала особа, яка вже має бронювання, вона все одно повинна з’явитися до територіального центру комплектування (ТЦК), щоб уникнути внесення до розшуку. На місці потрібно пред’явити документи, що підтверджують наявність броні. Це дозволить анулювати повістку й не порушити правила військового обліку.

У разі внесення особи до розшуку, оформити бронювання через застосунок "Дія" неможливо. Єдиний вихід — з'явитися до ТЦК особисто. Якщо ситуація передбачає сплату штрафу, його потрібно буде оплатити. Після цього статус "у розшуку" скасовується, а інформація оновлюється в системах "Оберіг" і "Резерв" протягом 72 годин. Після цього "Дія" знову дозволить подати заявку на бронь.

Щодо необхідності проходження військово-лікарської комісії (ВЛК), Аніщенко зазначає: закон прямо не зобов’язує проходити ВЛК перед отриманням броні. Програма "Дія" не вимагає таких медичних висновків для бронювання. У деяких випадках державні чи приватні підприємства можуть ініціювати проходження ВЛК своїми співробітниками ще до подачі заявки на бронювання.

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Бували випадки, коли осіб, які вже мали бронювання, відпускали з розподільників ТЦК після підтвердження відповідних документів. Якщо ж бронь з’явилася вже після виданого наказу на мобілізацію, її наявність не може стати підставою для звільнення від служби. Але якщо бронювання оформлено раніше, ніж надійшов наказ про мобілізацію, дії ТЦК можуть бути оскаржені.

У ситуаціях, коли заброньовану людину вже направили до навчального центру, можливим варіантом залишається лише звернення до суду. В українській судовій практиці є випадки, коли мобілізацію визнавали незаконною, якщо ТЦК проігнорував дійсну бронь особи.

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