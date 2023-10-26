Забудьте про нафталін: експерти пояснили, який предмет допоможе захистити одяг від молі

Міль може завдати чимало клопоту та зіпсувати речі. Раніше люди користувалися нафталіном, однак його популярність зменшилася через синтетичні хімічні речовини, які вважаються дуже небезпечними для людини.

Натомість можна використовувати натуральні продукти. Одним з таких є кедр, повідомляє Express.co.uk.

Кедрова стружка в маленькому легкому тканинному мішечку допоможе захистити одяг від молі. Можна також купити кедрові кульки, або диски та покласти їх у шафу.

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Сильні аромати таких інгредієнтів, як кедр, відганяють міль і перешкоджають їй відкладати яйця навколо предметів одягу. Однак ефективність кедра має часові обмеження.

Доброю новиною є те, що природний ресурс можна використовувати в кількох формах для відлякування літаючих шкідників, у вигляді дощок або блоків, кедрової стружки та кедрової олії.

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