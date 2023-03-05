Навіщо кидати губку у пральну машинку під час прання: корисний лайфхак

Якщо одяг після прання не повністю відчищається, скоріш за все, слід обслужити свою пральну машинку. Та є кілька простих порад, які допоможуть випрати речі більш якісно. Про це пише видання Sante plus.

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Під час прання у барабан машинки кидають звичайну губку для миття посуду. Вона накопичує на собі волосся та шерсть, яке випадково може потрапляти з одягом та захищає від того, щоб волосся забивалось у щілини та труби машинки. Краще використовувати текстуровані губки для душу – вони ефективніше затримують зайві дрібні предмети на собі.

Якщо дотримуватися цих запобіжних заходів, можна зберегти свій одяг чистим і уникнути пошкоджень пральної машини. До того ж слід використовувати тільки чисті губки і бажано не прати речі з однією губкою більше ніж один раз. Для кожного циклу прання краще застосовувати нову губку.

Також замість губки для посуду можна кинути в барабан вологі серветки. Тут правила такі ж самі:

Не використовуйте вологу серветку повторно, після прання вона втрачає свою ефективність, так ви не зекономите;

Кількість серветок треба збільшувати залежно від кількості речей, від 1 до 3 на одне прання, більше не треба;

Найкраще підійдуть антибактеріальні серветки, адже вони не мають додаткових ароматичних речовин;

Обирайте міцні серветки, які не рвуться з легкістю в руках, тоді вони також не порвуться усередині пральної машини і виконають свою функцію.

Раніше ми писали про режим пральної машинки, який краще не використовувати, щоб речі не залишались брудними після прання, а також що робити після прання, щоб у пральній машині не з'явились пліснява та поганий запах.

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