Навіщо заощадливі господині засипають пральний порошок в шкарпетки: хитрий лайфхак
Досвід показує, що використання прального порошку розсипом не є найбільш економічним варіантом. Звісно ж, капсули також можуть обійтися дорого.
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"Апостроф" надає поради щодо ефективного використання прального порошку і уникнення переплат, використовуючи для цього звичайну шкарпетку.
Використання цього методу дозволить економити пральний порошок, уникати розводів та плям на речах і зменшити витрати на кожному пранні. Це простий і ефективний спосіб зробити прання більш економічним та ефективним.
Замість того, щоб засипати пральний порошок в відповідний відсік завантажувального лотка машинки або навіть в мірну склянку для завантаження барабана, можна спробувати цей нескладний трюк зі шкарпеткою.
- Візьміть невелику кількість прального порошку.
- Насипте цей порошок у носок шкарпетки.
- Зав'яжіть носок з порошком так, щоб утворився маленький "мішечок".
- Покладіть цей мішечок із пральним порошком разом із білизною в барабан пральної машини.
Нагадаємо, ми вже писали, скільки прального порошку потрібно сипати в пральну машинку.
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