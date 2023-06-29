Навіщо класти мило та шкарпетку в бачок унітаза: корисний лайфхак

Як позбутись поганого запаху з унітазу за допомогою мила у шкарпетці

Туалетні приміщення потребують особливої уваги, оскільки кожне використання може залишати неприємні запахи, які поширюються по всьому будинку. Але є простий і ефективний спосіб вирішити цю проблему без необхідності використовувати дорогі хімічні засоби.

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Замість того, щоб запасатися різними освіжувачами та дезодорантами, які не завжди ефективні, ми пропонуємо вам простий трюк за допомогою ароматного мила.

Як позбутися неприємного запаху в туалеті

Візьміть стару шкарпетку і вкладіть у неї шматок ароматного мила за вашим вибором; Розріжте мило ножицями таким чином, щоб утворився мішечок з милом, зв'язавши його вузлом. Залишок тканини зав'яжіть у вузол, щоб створити кільце, через яке потім можна підвісити ароматизатор; Прикріпіть отриманий ароматизатор всередині змивного бачка туалету.

Цей простий трюк забезпечить очищення та освіження туалету після кожного відвідування без необхідності використання хімічних засобів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те,як очистити та продезінфікувати туалет милом та лимоном.

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