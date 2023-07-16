Навіщо люди "сидять на доріжку" перед дальньою поїздкою

Перед тим як зачинити квартиру, перевірити розетки та прилади і вирушити в дорогу, люди часто кажуть фразу "присядьмо на доріжку". Цей давній дорожній ритуал мав свої коріння ще у стародавні часи. З практичної точки зору, ця прикмета допомагає зосередитися, на хвилинку розслабитися після метушні і переконатися, що все необхідне зібране у валізу. Давайте розберемося, що саме означає ця традиція.

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Від давніх-давен люди вірять у домовиків, які, за повір'ями, оберігають оселю від негараздів. Ці істоти також пильнують за порядком та сприяють мирному та злагодженому життю в родині. Одне з пояснень до цієї прикмети пов'язане саме з домовиками.

Наші предки вважали, що якщо господарі тривалий час залишають свій дім, це може образити та розгнівити домовика. Сідаючи на доріжку, господарі виявляють повагу до цієї істоти, задобрюють її і говорять, що залишають свій дім під її захистом. Таким чином, добрий домовик може раптово нагадати про забуті речі, або просто направити господарів у правильному напрямку.

Традиція "присідати на доріжку" сягає своїх корінь ще в язичницькі часи. Люди таким чином намагалися захиститися від темних сил, щоб ті не переслідували їх під час подорожі та не ставили перешкоди. Пояснення цієї віри досить цікаве: вважалося, що присідаючи на доріжці, можна обманути злі сили. Шляхетні наміри перед від'їздом, спокій та розсудливість господарів створювали ілюзію, що вони не покидають свій дім, спрямовуючи негативну енергію подалі від себе.

З прийняттям християнства традиція дещо змінилася: перед вирушенням в дорогу почали сідати на доріжку, щоб помолитися та попросити захисту та благословення від Вищих Сил. Таким чином, люди виражали свою віру та надію на покровительство під час подорожі.

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