Навіщо розсаду помідорів поливати йодом: дачники розкрили секрет

​Дачники поділились простим секретом, як зробити так, щоб розсада помідорів швидше росла. Для цього потрібно кілька крапель йоду.

Про це повідомляє Telegram-канал "Дача. Сад та город". Завдяки цьому способу ще й плоди будуть значно більшими.

Також йод захистить помідори від фітофтори. Для цього потрібно зробити розчин з кількох крапель йоду, 250 г молока та 1 літр води.

"Розчин – одна крапля йоду на три літри води, цим йодним розчином треба один раз полити розсаду томатів. Від цього збільшиться продуктивність і будуть більше плоди", – йдеться у повідомленні.

Від фітофтори розсаду потрібно обприскувати кожні 2 тижні. Йдеться про розчин з йодом та молоком.

Розчин для оприскування: на 10 літрів води додати літр молока і 15 крапель йоду. Розчином рясно оприскувати помідори (так, щоб з кущів текло).

Коли потрібно садити томати для отримання розсади

Звичайні терміни, коли рослини готові до пересадки – 60-70 днів від появи сходів. Проте потрібно взяти до уваги кілька моментів:

куди буде висаджувати розсада (у відкритий або захищений ґрунт);

чи опалюється теплиця, чи ні;

прогноз погоди на весну.

Оптимальними для висадки розсади помідорів на грядки без укриття є умови, коли нічні температури не опускаються нижче +10°С; температура ґрунту не нижче + 10°С - +12°С.

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