Захочеться зробити ще: дешевий рецепт нутелли (відео)

Шоколадно-горіхова паста "Нутелла" була вперше випущена в 1964 році в Італії й з того часу стала популярним продуктом у всьому світі. Вона виготовляється з цукру, какао-масла, фундука, вершків та ванілі. Паста має густу, кремову текстуру і шоколадно-горіховий смак.

Нутелла використовується як намазка на хліб, тости або вафлі. Вона також використовується в десертах, таких як торти, печиво та морозиво.

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Нутелла є багатим джерелом калорій і цукру. Одна столова ложка Нутелли містить 190 калорій, 13 грамів жиру та 12 грамів цукру.

Кухар та учасник шоу "Майстер шеф" Вадим Бжезинський поділився власним рецептом шоколадної пасти.

Які складові:

Какао – 2 ст. л.

Цукор (або цукрова пудра) – 2-3 ст.л.

Ванільний цукор – чайна ложка

Горіхи (фундук або арахіс) – 30 г

Олія не запашна – 200 мл

Молоко – 150 мл

Як приготувати нутеллу вдома

Молоко треба нагріти до кімнатної температури й додати в нього какао та цукор, розмішайте й додайте ванільний цукор.

Суміш треба збити блендером до однорідності. Потім вилийте отриманий розчин до олії й вкиньте всередину трохи обсмажені на сухій сковорідці горіхи. Збийте все це блендером до консистенції майонезу.

"Якщо у блендера слаба потужність, можна горіхи подрібнити в кавомолці, а потім додати до інгредієнтів. Але мені навіть подобається текстура така, коли трохи відчуваєш горішки маленькі". – каже кухар.

Він порадив отриману "Нутеллу" зберігати у холодильнику.

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