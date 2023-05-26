Заборонена релігія: приголомшлива історія посудини для елею епохи переслідування християн у Китаї

Звичайна на вигляд ваза має дуже велике історичне значення завдяки напису, який означає, що колись у ній зберігалась запашна олія, яка призначались для використання під час католицької меси. Посудина належить родині, яка живе в районі Сотоме. Там, у період Едо, японські католики переховувались від переслідувань.

Про це пише Arkeonews.

Ваза має має висоту 25 сантиметрів та прикрашена триколірним розписом. Її походження сягає 1600 року. Ця ваза мала назву "Йокахіто-сама", та була об‘єктом поклоніння під час молитви.

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Уряд префектури провів експертизу посудини та виявив на ній напис іноземною мовою "Escencia", що в перекладі означає "запашна олія".

Як стверджує Йохея Кавагучі, археолог і представник відділу мистецтва і культури префектурного уряду, ймовірно, посудину перевезли у 1614 році після заборони християнства сьогунатом Едо, після якої місіонерів вигнали з Японії та знищували церкви.

Можливо, у той час віряни називали вазу "Йокахіто", тобто "добра людина". Тобто, ймовірно, першим власником вази був єпископ.

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