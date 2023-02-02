Захистить від грибка: як правильно пропарити ґрунт перед посівом насіння

Підготовка ґрунту для посіву насіння овочів та квітів допомагає покращити сходи рослин та захистити їх від грибкових захворювань. Зокрема, від останнього можна убезпечити насіння та сходи пропаривши землю.

Для цього знадобиться застосувати метод водяної бані. Про це пише "На пенсії".

Зазначається, що ґрунт потрібно помістити у друшляк та поставити у каструлю, наповнивши її водою на чверть. У землю також потрібно буде покласти сиру картоплину.

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Каструлю з друшляком варто поставити на вогонь та кип'ятити упродовж 10-15 хвилин. Ви зрозумієте, що ґрунт достатньо пропарений, якщо проткнувши картоплю сірником вона буде м'яка.

Після цього підготований ґрунт можна буде використовувати через два тижні, коли в ньому почнуть прокидатися корисні мікроорганізми. Втім, якщо розсаду потрібно висадити раніше, можна полити землю розчином ЕМ-препарата.

Йдеться про препарати ефективних мікроорганізмів, які містять у собі дріжджі, грибки, ферментуючі, молочнокислі бактерії тощо.

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