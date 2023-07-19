Захистить від зради та хвороб: які прикмети пов'язані з геранями

Герань – це популярна кімнатна рослина, яка не лише прикрашає ваш дім красивими та різнокольоровими квітами, але і приносить з собою віру в добру долю. Ця невибаглива рослина вимагає мінімального догляду, що робить її ідеальним вибором для тих, хто не має багато часу на садівництво.

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Але герань відома не тільки своєю естетичною привабливістю, а й прикметами та забобонами, пов'язаними з її впливом на життя людини. Давайте розглянемо деякі з них:

Герань захищає від зради: Вважається, що запах герані не сподобається невірним чоловікам або дружинам, тому вони будуть уникати будинку або офісу, де росте ця квітка, якщо їхні наміри нечесні; Герань притягує гроші: Згідно з прикметами, наявність герані в будинку або офісі може допомогти підсилити фінансову стабільність, привертаючи позитивні енергії та відводячи негативні; Герань сприяє любові: Запах герані має афродизійний ефект, може збільшити пристрасть у стосунках і надати їм романтичного відтінку. Колір квітки також має своє значення, символізуючи різні аспекти любові; Герань має лікувальні властивості: Ефірна олія герані використовується в ароматерапії для зняття головного болю, нервової напруги та нормалізації сну. Сік рослини може бути корисним для лікування різних шкірних захворювань; Герань відлякує комах: Завдяки своєму сильному аромату, герань відбиває бажання комах, таких як мухи, комарі, мурашки та інші, залізти у ваше приміщення.

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